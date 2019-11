L'amministratore delegato dei bavaresi entusiasta dopo il 4-0 rifilato ieri al Borussia Dortmund: "Dopo la sosta sarà ancora Flick il nostro allenatore".

di Franco Borghese - 10/11/2019 13:14 | aggiornato 10/11/2019 13:19

Un trionfo, un successo, una dimostrazione di forza. Ieri il Bayern Monaco ha dilagato contro il Borussia Dortmund che ad agosto si era imposto sui bavaresi per 2-0 nella Supercoppa. Non c'è mai stata storia, la gara è stata a senso unico ed è finita 4-0 con l'autogol finale di Mats Hummels, che in estate ha lasciato la Baviera per tornare in giallonero. L'autorete realizzata da un giocatore scartato dai campioni di Germania: il riassunto perfetto della partita.

Il Bayern Monaco per il momento è secondo a -1 dal Borussia Moenchengladbach (che oggi giocherà contro il Werder Brema), ma ha scavalcato il Dortmund in classifica, cosa non di poco conto. Quel che sorprende però è quanto la squadra bavarese sia cambiata in pochi giorni: nelle ultime otto partite della gestione Kovac erano stati subiti 18 gol. Nelle prime due della gestione Hansi Flick (Champions League compresa) la porta è rimasta inviolata.

L'accordo fra Flick e la dirigenza del Bayern Monaco era piuttosto chiaro: il tecnico (fra l'altro assistente di Kovac fino a una settimana fa) aveva la possibilità di guidare la squadra fino alla sosta, quando Herbert Hainer prenderà il posto di Uli Hoeness come presidente del club. Ora però, visti i risultati, la situazione è drasticamente cambiata.

Hansi Flick, attuale tecnico del Bayern Monaco, insieme a Joachim Low durante i Mondiali 2014

Bayern Monaco, Flick si è guadagnato la conferma: resterà alla guida del club

Ieri, al termine della partita vinta per 4-0 con il Borussia Dortmund, Flick ha affermato di non avere notizie sul proprio futuro, sottolineando però di essere legato al club da un contratto (da assistente) fino al 2021. Ora però l'accordo verosimilmente verrà rivisto. Flick dovrà firmare un contratto da allenatore capo. L'amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge ha infatti confermato che Flick resterà l'allenatore del Bayern anche dopo la sosta:

Fino a nuovo avviso continueremo a lavorare con Hansi Flick. Prima della partita aveva detto che il traguardo erano le due sfide con Olimpiakos e Dortmund e direi che è andato oltre l'obiettivo in maniera egregia. Ora continueremo con la massima calma. Potete quindi partire dal presupposto che contro il Dusseldorf, dopo la pausa, ci sarà lui sulla panchina. Siamo contenti di come abbiamo giocato, i tifosi si sono divertiti molto e hanno giustamente salutato la squadra con una standig ovation al termine della partita

Nei giorni scorsi si era parlato di Wenger e di Rangnick, che sembravano i due favoriti per il dopo-Kovac, ma lavorando in silenzio Flick si è conquistato la chance. Per questo quello di ieri è stato un trionfo, un successo, una vera dimostrazione di forza.