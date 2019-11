Ma il vero specialista dei calci piazzato è la Pulce, e lo dimostra nel recupero del primo tempo firmando il 2-1. Non contento, al 48' il numero 10 blaugrana segna il 3-1, ancora incredibilmente su punizione. Il poker lo cala Busquets all'85' con un gran destro dal limite dell'area. Con questo successo il Barcellona aggancia il Real Madrid in vetta alla classifica a 25 punti.

Un'altra giornata che rimarrà nella storia grazie a Lionel Messi. Il Barcellona ha superato con un netto 4-1 il Celta Vigo al Camp Nou nel match valido per la 13esima giornata di Liga. Ad aprire le marcature al 23' è il fuoriclasse argentino su calcio di rigore assegnato per un netto tocco di braccio di Aidoo. Al 42' arriva il pareggio dei galiziano con una punizione da applausi di Olaza.

