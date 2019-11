Roma, un patto tra i giocatori per non lasciare il club

Enrique sarebbe un nome interessante per i dirigenti dell'Arsenal, come scrive El Confidencial, al punto che Raul Sanllehi, la figura a capo del reparto sportivo dei Gunners, si sarebbe già mosso per un primo contatto con Luis Enrique, che potrebbe essere il prossimo tecnico.

Due punti nelle ultime quattro partite e un -14 dalla capolista Liverpool che pesa tantissimo. È questo lo score dell' Arsenal di Unai Emery , col tecnico ex Siviglia che è stato il primo a finire sul banco degli imputati per la gestione della squadra.

