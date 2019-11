Intanto NXT continua a mandare i suoi messaggi al brand blu in vista delle Survivor Series.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 09/11/2019 00:24 | aggiornato 09/11/2019 00:29

Siamo a Manchester, nella SNHU Arena, dove la WWE dà avvio ufficialmente al tour europeo di novembre con la puntata di SmackDown. Subito dopo aver preso parte all'evento WWE2K20 (di cui vi racconteremo nel dettaglio all'inizio della prossima settimana), le stelle dello show blu sono salite sul ring per dare vita allo show, il primo dopo l'invasione subita la settimana scorsa ad opera di NXT.

Lecito aspettarsi qualche nuova intromissione, perché Survivor Series è ormai alle porte e la rivalità con il brand nero e oro è più che mai accesa.

In programma poi un match tra Roman Reigns e King Corbin, così come è stata già annunciata la presenza di Tyson Fury per questa puntata di lunedì 8 novembre: dopo aver debutto in WWE a Crown Jewel 2019, Gypsy King nella sua Manchester non poteva proprio mancare.

WWE SmackDown 8 novembre 2019 a Manchester

Questo e molto altro nel corso della puntata, che vi racconteremo direttamente dalla SNHU Arena con il consueto report a cura di FOXSports.it, WWE-ek SmackDown, dove potrete trovare WWE News e Highlights (QUESTI A PARTIRE DALLE 6).

King Corbin apre lo show

L'inizio della puntata è affidata a King Corbin, che deride il pubblico e Roman Reigns. Il Big Dog, però, non è ancora presente nell'arena.

The New Day nel backstage

Carichi come sempre Big E e Kofi Kingston, che non vedono l'ora di iniziare il loro match titolato contro The Revival. Tra le motivazioni, anche un "pareggio" insolito...

The New Day vs The Revival (c)

Match per i titoli di coppia di SmackDown, con The Revival che non riescono a confermarsi campioni, visto che il New Day vincono per la settima volta i Tag Team Champions (5 di SmackDown, 2 di Raw).

L'Imperium attacca gli Heavy Machinery

Gli Heavy Machinery fanno il loro ingresso, ma non fanno nemmeno in tempo a conoscere i loro avversari perché vengono aggrediti dall'Imperium (WALTER, Fabian Aichner, Marcel Barthel e Alexander Wolfe) in rappresentanza di NXT UK. I quattro se ne vanno solamente dopo l'arrivo degli altri wrestler di SmackDown.

Cesaro e Shinsuke Nakamura vs Ali e Shorty G

Dopo aver visto Sami Zayn invitare Daniel Bryan a seguire il loro match (venendo accontentato), Cesaro e Shinsuke Nakamura riescono ad avere la meglio su Ali e Shorty G

Sasha Banks vs Nikki Cross

Sasha Banks batte Nikki Cross (mentre Bayley è al tavolo di commento). Al termine del match, la campionessa di SmackDown attacca Nikki (che in precedenza l'aveva colpita), ma viene fermata dall'arrivo di Shayna Baszler: la NXT Champion riesce a mettere al tappeto Bayley e se ne va.

Carmella e Dana Brooke vs Mandy Rose e Sonya Deville

Match di coppia con in palio dei posti utili per il Women's Survivor Series team: a vincere sono Carmella e Dana Brooke, con una Senton dal paletto decisiva di quest'ultima.

King Corbin vs Roman Reigns

Siamo arrivati all'ultimo match della serata, quello annunciato tra King Corbin e Roman Reigns: a vincere è Baron, grazie alle interferenze di Robert Roode e Dolph Ziggler che portano alla End of Days decisiva.

Tyson Fury a SmackDown

Tyson Fury come preannunciato entra nell'arena, accolto ovviamente dall'ovazione del pubblico, e dice di avere ancora qualcosa in sospeso con qualcuno in WWE. Braun Strowman lo raggiunge con fare minaccioso, ma il campione di boxe gli dice subito che voleva ringraziarlo per avergli regalato un gran match: poi gli offre, in futuro, di fare coppia con lui per un Tag Team. I due vengono affrontati dal B Team, che va inevitabilmente incontro a un'annunciata eliminazione. E con Fury e Strowman che si prendono il tripudio della SNHU Arena, si conclude la puntata di SmackDown.

HIGHLIGHTS A PARTIRE DALLE 6...