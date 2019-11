Fatale per l'australiano un pugno nello stomaco mentre aiutava Zerafa a prepararsi al suo prossimo match contro Horn.

di Marco Ercole - 09/11/2019 17:02 | aggiornato 09/11/2019 17:07

Tragedia nel mondo della boxe. Il pugile australiano Dwight Ritchie è morto ad appena 27 anni a causa di un pugno allo stomaco ricevuto durante una sessione di allenamento. A sferrargli il colpo letale - come riporta il quotidiano australiano "Sidney Morning Herald" - è stato Michael Zerafa. "Cowboy" Ritchie lo stava infatti aiutando a prepararsi in vista del suo secondo incontro contro Horn.

Il ragazzo australiano - che in passato aveva superato e sconfitto per due volte il cancro - era reduce da un incontro perso con Tim Tszyu per il titolo superwelter Ibf dell'Australasia, ma uscendo a testa alta dopo un'ottima prestazione nel ring.

Boxe, muore il 27enne Dwight Ritchie

A dare la notizia della sua morte è stato l'allenatore Jake Ellis, con un post su Facebook in cui è stata anche lanciata una raccolta fondi da destinare ai tre figli del pugile.