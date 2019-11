L'esterno giocherà dal primo minuto con Biraghi sull'altra fascia. Bastoni fa riposare Godin, Vecino sostituisce Sensi.

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 16:53 | aggiornato 09/11/2019 16:59

La brutta sconfitta in casa del Borussia Dortmund in Champions League deve essere solo un ricordo per l'Inter che continua la rincorsa alla Juventus in campionato e per cercare il nuovo, momentaneo sorpasso, i nerazzurri dovranno battere il Verona a San Siro.

Le scelte di Conte per la formazione titolare sono, come ormai sempre, molto condizionate dai problemi di infortuni: Sensi ha accusato un nuovo problema fisico e quindi non potrà essere schierato, con Vecino pronto a centrocampo per prendere il suo posto insieme agli insostituibili Brozovic e Barella. Sulle fasce ci saranno Lazaro e Biraghi, out Asamoah. Per quanto riguarda il terzetto difensivo toccherà a Bastoni dare un turno di riposo a Godin.

Qualche problema anche per Juric che non ha a disposizione né Miguel Veloso né Kumbulla: al posto del giovane difensore ci sarà Empereur mentre in mediana tocca a Pessina giocare insieme ad Amrabat. L'ex Salcedo sarà l'unica punta titolare nel 3-4-2-1 dei gialloblu, supportato dal tandem composto da Verre e Zaccagni.

Vecino sarà titolare in Inter-Verona

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Verona

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.