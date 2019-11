I granata vanno avanti di 2 gol con una doppietta di Belotti (entrambe le reti su rigore). Nella ripresa altra doppietta di Berenguer che chiude il poker.

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 20:00

Brescia-Torino è stato il match valido per la 12ª giornata di Serie A che ha visto Fabio Grosso debuttare sulla panchina delle rondinelle. Corini è stato esonerato dopo la sconfitta del Brescia in casa del Verona nel turno scorso, 2-1 per gli scaligeri. Il Toro, invece, ha perso il derby contro la Juventus 1-0.

Primo tempo da incubo per le Rondinelle, che vanno sotto di 2-0 per una doppietta di Belotti che segna entrambe le volte su rigore (padroni di casa anche in 10 per doppio giallo a Mateju). Nella ripresa i padroni di casa ci provano ma Sirigu salva tutto, poi ci pensa Berenguer che segna due gol e chiude il poker.

Nel prossimo turno il Torino giocherà in casa contro l'Inter, sabato 23 novembre alle 20.45. Il Brescia, invece, sarà impegnato all'Olimpico contro la Roma domenica 24 novembre alle 15.