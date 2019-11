Next Gen Finals di Milano, trionfo Sinner: battuto De Minaur in finale

🇮🇹 STREPITOSO JANNIK!!! 🇮🇹 @janniksin is the 2019 #NextGenATP Finals Champion!🎊 #SeeTheFuture pic.twitter.com/sDssMAYHEu

Sinner chiude un torneo splendido perdendo solamente una partita e si è dimostrato uno dei talenti più puri in circolazione. La vittoria contro De Minaur è stata netta (circa un'ora di gioco) e il classe 2001 può così festeggiare da wild card la sua prima vittoria in un torneo ATP.

Partita pressoché perfetta del 18enne azzurro che ha messo sotto l'australiano per tutta la durata dell'incontro senza perdere mai la calma di fronte a un avversario più quotato come l'attuale numero 18 del ranking mondiale.

Fantastica vittoria per Jannik Sinner nella finale delle Next Generation ATP Finals di Milano : il tennista del Trentino Alto-Adige ha battuto e dominato Alex De Minaur nella finale vinta per tre set a zero (4-2 4-1 4-2).

Splendida vittoria per il 18enne italiano che regola in 3 set l'attuale numero 18 del ranking mondiale:

