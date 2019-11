Incredibile episodio in NBA che riguarda Dion Waiters: stando a quanto riportato dal presentatore radiofonico Andy Slater, il giocatore dei Miami Heat sarebbe incredibilmente svenuto mentre viaggiava in aereo. Il motivo? Ha ingerito una quantità ingente di "orsetti gommosi alla marijuana".

La rivelazione non è stata ancora confermata ufficialmente dalla franchigia NBA ma intanto il 27enne non è stato aggregato con la squadra durante la partita giocata e persa dagli Heat nella notte contro i Los Angeles Lakers.

UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.



Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.



He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.



Waiters was listed out tonight (illness)