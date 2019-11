Dietrofront del Napoli: la squadra torna in ritiro in vista del Genoa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 24 sta diventando il catalizzatore della delusione dei tifosi perché ritenuto il responsabile dell'ammutinamento post Napoli-Salisburgo. Per Insigne questo inizio di stagione è stato particolarmente turbolento per via delle dichiarazioni sferzanti fatte verso di lui da De Laurentiis e degli screzi con Ancelotti (culminati con la tribuna di Genk).

Questa sera la squadra di Ancelotti scenderà in campo al San Paolo contro il Genoa in un clima che si preannuncia surreale e probabilmente caratterizzato da nuove contestazioni da parte dei tifosi allo stadio.

La situazione in casa Napoli è ancora molto, molto tesa: la contestazione rivolta a giocatori e società durante gli allenamenti settimanali è solo l'ultimo capitolo di una storia iniziata in settimana con la rosa che ha autonomamente deciso di interrompere il ritiro a Castel Volturno voluto dal club.

I tifosi partenopei hanno individuato nel numero 24 il responsabile dei tumulti in squadra: il suo futuro in azzurro è a rischio.

