Alla fine della sfida col Genoa, tutto lo stadio San Paolo ha fischiato squadra e staff con i giocatori azzurri che però non sono usciti dal campo a testa bassa ma hanno preferito rimanere al centro del campo e cercare qualche timido applauso. I tifosi non hanno premiato questo gesto sommergendoli di fischi, al termine dell'ennesima serata storta dei campani.

Ma la rabbia dei tifosi del Napoli è esplosa dopo il fischio finale dell'arbitro che ha decretato la fine della quarta partita consecutiva della formazione partenopea senza una vittoria in campionato (cosa che non accadeva dall'inizio della stagione 2015/2016).

La situazione non è migliorata durante i 90 minuti in cui la squadra di Ancelotti ha spinto ma senza mai apparire brillante. Nuovamente il numero 24 è stato preso come bersaglio al momento della sua sostituzione nel secondo tempo, accompagnata da fischi e cori nei suoi confronti mentre lasciava il campo.

Il Napoli non riesce a uscire dal suo momento buio e il deludente pareggio casalingo contro il Genoa ha certificato non solamente la crisi tecnica della squadra ma la spaccatura ormai sempre più profonda con la tifoseria partenopea.

