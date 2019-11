Il belga ispira e rifinisce, il centravanti esonda e si porta in vetta alla classifica dei marcatori. Nella ripresa in gol anche Valverde: a Ipurua finisce 4-0.

di Andrea Bracco - 09/11/2019 20:58 | aggiornato 09/11/2019 21:02

Dimenticare il brutto pareggio col Betis e dare continuità all'ottima prestazione sfoderata in Champions League, contro il Galatasaray. Era questo l'imperativo di un Real Madrid che si è presentato sul campo dell'Eibar con un'unico imperativo, ovvero quello di vincere per provare a dare una nuova spallata alla Liga. Ai Blancos è bastato un solo tempo per spazzare via le poche resistenze della compagine basca, che rispetto alle ultime uscite ha completamente sbagliato la gestione del piano partita. E così, come da pronostico, il 4-0 finale è diventato solo l'inevitabile epilogo di una serata da dimenticare al più presto.

Per provare a espugnare Ipurua, dove lo scorso anno le Merengues vennero rullate senza pietà, Zidane rinuncia sorprendentemente a Rodrygo - vero uomo copertina in questi giorni - e rilancia dal primo minuto Lucas Vazquez come esterno largo a destra di un 4-3-3 a trazione anteriore, in un tridente completato da Karim Benzema ed Eden Hazard. Il belga ha bisogno di ritrovare la forma migliore e viene accoppiato sull'out mancino a Ferland Mendy, altro elemento da ritrovare. In mezzo al campo, con Modric e Casemiro, gioca l'uruguayano Fede Valverde, mentre dietro - davanti a Courtois - il tecnico francese conferma Carvajal, Sergio Ramos e Varane.

I baschi, reduci da due vittorie di fila, sono una delle squadre più in forma del campionato, ma rispetto alla formazione che ha sbancato il campo del Leganes vengono proposte due varianti dal primo minuto: al posto del portoghese Paulo Oliveira, al centro della difesa, gioca l'ex Las Palmas Bigas, mentre in attacco è Sergi Einrich a fare coppia con Kike, nonostante Charles avesse segnato uno dei due gol decisivi nel match del Butarque. Davanti al portiere Dmitrovic giocano De Blasis e José Angel come laterali e Arbilla al fianco del succitato Bigas; sugli esterni invece Mendilibar sceglie l'imprevedibilità di Orellana e Inui, con Diop a dirigere le operazioni in mezzo al campo, scortato dal fido Escalante.

Liga, la cronaca di Eibar - Real Madrid: Benzema e Hazard straripanti

I fantasmi del passato vengono ben presto spazzati via, visto che al Real Madrid basta mezz'ora per chiudere i conti in maniera definitiva. Il merito, o meglio il demerito, è soprattutto dell'Eibar, che decide di aggredire le Merengues nella metà campo offensiva esponendo il fianco a pericolosi contropiedi, coi quali i Blancos vanno a nozze. La prima rete arriva al quarto d'ora, in seguito a un paio di sfuriate di Hazard sulla sinistra: il belga scambia nello stretto con Valverde e imbuca una palla defilata per Benzema, che a sua volta prima crossa in mezzo alla ricerca di una deviazione e poi, in seguito alla respinta in mischia, sgancia un sinistro preciso nell'angolino.

Eibar-Real Madrid. 0-3

Gol de Benzema pic.twitter.com/GG6IOrK8Uy — Santiago de Frutos (@arevalillo404) November 9, 2019

L'Eibar incassa il colpo e, una manciata di minuti più tardi, concede un calcio di rigore abbastanza ingenuo: dal dischetto Sergio Ramos raddoppia, trovando il gol personale numero 63 in Liga. Sempre su rigore arriva la rete del 3-0: questa volta è Lucas Vazquez a slalomeggiare tra gli avversari, costringendo José Angel all'intervento goffo in piena area di rigore. Benzema, al nono centro in campionato, spiazza Dmitrovic senza problemi. Zidane se la ride e non potrebbe essere altrimenti, perché il messaggio mandato ai rivali del Barcellona è forte e chiaro: le Merengues vogliono finalmente spezzare l'egemonia blaugrana in campionato.

L'Eibar invece non fa nulla per impensierire Courtois e la reazione basca si concretizza solo con una bella botta da fuori area di Escalante, con la palla che esce di poco a lato. Il Real Madrid giganteggia, soprattutto in zona offensiva dove Hazard è in serata di grazia. L'ex Chelsea sta finalmente ritrovando una condizione fisica accettabile e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: De Blasis, che transita dalle sue parti, fatica soprattutto quando viene preso in mezzo dalla connessione tra il belga e il ritrovato Mendy. Solo nel finale, con Escalante ed Einrich, i baschi rialzano la testa, ma entrambe le iniziative non spaventano un Courtois comunque molto presente.

¡Fede VALVERDE marca su PRIMER GOL con el Real Madrid en #LaLigaSantander! 🇺🇾#EibarRealMadrid pic.twitter.com/gFVjJ9ZXNh — LaLiga (@LaLiga) November 9, 2019

Valverde segna e si prende gli applausi: la cronaca della ripresa

Mendilibar chiede ai suoi di continuare l'aggressione furibonda anche a inizio secondo tempo e, in effetti, nel primo quarto d'ora l'Eibar costruisce un paio di situazioni interessanti. La continua ricerca della verticalità da parte del Real però permette ai Blancos di esondare ogni qualvolta la palla passa la prima linea di pressing. Proprio da una ripartenza sulla destra, verso l'ora di gioco, nasce l'azione che porta Federico Valverde a pescare il gol del 4-0: l'uruguayano è bravo a seguire l'azione partendo dalla metà campo difensiva, per poi concludere con un preciso piatto destro verso la porta di Dmitrovic.

Da qui in poi i ritmi calano definitivamente, complice anche il diluvio che si abbatte su Ipurua. Zidane manda in campo Isco e Vinicius per lo stesso Pajarito, tra i migliori in campo, e Hazard, one man show del match, mentre i baschi cercano di limitare i danni senza rischiare troppo a livello difensivo. Nel finale c'è addirittura spazio per Brahim Diaz, che in questa prima parte di stagione ha lottato contro un fastidioso infortunio e, secondo alcune voci, potrebbe andare via a gennaio. Vazquez, prima di uscire, sbaglia la rete della "manita". Ma non fa nulla: a 24 ore dal sorpasso della Real Sociedad, il Real Madrid torna in vetta alla classifica.