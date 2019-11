Il centrocampista ivoriano non partirà per Torino in vista della sfida di domani sera: nessun problema fisico per lui.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 14:54 | aggiornato 09/11/2019 14:59

La prima sorpresa di Juventus-Milan arriva dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per il posticipo della 12esima giornata di Serie A: nell'elenco dei calciatori rossoneri che partiranno per Torino non c'è infatti il nome di Franck Kessié.

Here’s the squad travelling to Turin for #JuveMilan ⚽️



Il Mister ha convocato 21 rossoneri per la sfida contro la Juventus ⚽️#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/VKnj2k3Lov — AC Milan (@acmilan) November 9, 2019

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, la scelta non deriverebbe da un problema fisico (come l'esclusione di Borini per un risentimento al flessore) ma semplicemente da una valutazione tecnica di Pioli. Che quindi fa la sua prima, pesante decisione dal suo approdo al Milan: Kessié non convocato per il big match contro la Juventus.