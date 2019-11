Il doppio ex parla alla vigilia della sfida di Torino: "Nella rosa dei rossoneri vedo solo un paio di giocatori all'altezza. CR7 va gestito alla sua età".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 08:37 | aggiornato 09/11/2019 08:42

Il posticipo serale della dodicesima giornata di Serie A vedrà la Juventus ospitare il Milan, in una sfida che nonostante l'ampio distacco a livello di punti che c'è fra le due squadre in classifica, avrà sempre e comunque il suo fascino per il blasone di entrambe.

Lo pensa anche Fabio Capello, protagonista di una lunga e interessante intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita dell'Allianz Stadium, in quanto prestigioso doppio ex sia in veste di giocatore che in quella di allenatore.

Don Fabio ha analizzato il momento del Milan, che ha iniziato in maniera chiaramente negativa la sua stagione, spiegando i motivi che hanno portato i rossoneri a questo punto. In più l'ex allenatore della Juventus ha detto la sua sui primi mesi di Sarri in bianconero e su quanto Cristiano Ronaldo possa ancora dare con la maglia dei campioni d'Italia.

Capello parla alla vigilia di Juventus-Milan

Capello in vista di Juventus-Milan: "Ai rossoneri servono giocatori degni. CR7? È in calo"

Intervistato da Stefano Boldrini, Capello ha analizzato le differenze fra Juventus e Milan che hanno portato alla distanza fra le due di ben 16 punti accumulata in sole 11 giornate di campionato. L'ex allenatore ha effettuato un'analisi a tutto tondo.