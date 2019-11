Inter, nuovo infortunio per Sensi: out contro l'Hellas Verona

Conte è un allenatore esigente e vuole crescere, siamo d'accordo sull'idea di migliorare la rosa oltre che la nostra mentalità. Lavoreremo tutti assieme per far crescere l'Inter e a gennaio cercheremo le migliori opportunità anche se si tratta di una sessione difficile. Il mio ruolo è quello di migliorare la rosa ma ho anche l'obbligo di mantenere gli equilibri economici. Sicuramente c'è bisogno di più esperienza ma stiamo già alzando l'asticella stando a un punto dalla Juventus.

In queste prime settimane ci sono state diverse risposte alle richieste del tecnico da parte della società e in particolare Beppe Marotta, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita dell' Inter contro il Verona.

L'importante sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta col Borussia Dortmund in Champions League ha messo le cose in chiaro in casa dell' Inter , col tecnico leccese che ha chiesto a gran voce dei rinforzi durante la sessione di calciomercato di gennaio alla sua dirigenza.

