L'UEFA starebbe discutendo con gli sponsor per tenere per la prima volta l'evento fuori dall'Europa: il MetLife Stadium è la possibile meta.

09/11/2019 12:51

Una notizia storica quanto clamorosa sta circolando e riguarda il futuro della Champions League: per la prima volta nella sua storia infatti, la finale della competizione europea più prestigiosa potrebbe giocarsi al di fuori del vecchio continente e più precisamente negli Stati Uniti.

L'indiscrezione arriva dal Morning Consult, che spiega come l'idea venga da colloqui fitti fra la dirigenza dell'UEFA e i suoi molti partner commerciali. Le discussioni sono ancora a livello embrionale ma sembra esserci fiducia per portare in fondo l'operazione, con le prime mete possibili già svelate.

L'obiettivo dell'UEFA infatti sarebbe quello di far disputare la finale dell'edizione 2023/2024 della Champions League a New York, con il MetLife Stadium di New Jersey l'impianto più accreditato per ospitare questa storica partita.

La finale di Champions League del 2024 potrebbe giocarsi a New York

Le finali delle prossime edizioni sono state assegnate fino a quella del 2023 (che si giocherà a Londra), quindi la volontà della Federcalcio è quella di tentare nella prima annata possibile questo grande salto.

L'idea arriva di pari passo con i grossi accordi per i diritti televisivi che saranno presto ufficializzati per i canali statunitensi, motivo in più per credere che l'UEFA voglia provare a "regalare" agli USA la partita più importante dell'anno nel calcio europeo.