Il numero 9 non è insostituibile per Pioli e per lui si fa largo la possibilità di un ritorno a Genova nella sessione invernale.

3 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 11:13 | aggiornato 09/11/2019 11:18

L'inizio di stagione di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan è l'esatto opposto di quello visto soltanto un anno fa quando vestiva della del Genoa: il centravanti rossonero ha infatti messo a segno solamente 3 gol (solamente uno su azione) e nonostante la grande somma sborsata dal club a gennaio per prenderlo, ora non pare più sicuro del posto da centravanti titolare.

Spesso il polacco è stato messo in panchina da Giampaolo e nonostante per lui si preveda una maglia da titolare nella partita contro la Juventus, anche per Pioli il numero 9 non sarebbe un insostituibile in attacco vista la presenza di Leao.

Per questo motivo si starebbe facendo largo un'ipotesi che avrebbe del clamoroso se portata a termine: esattamente 12 mesi dopo il suo passaggio dal Genoa al Milan, Piatek potrebbe percorrere il percorso opposto nella sessione di calciomercato invernale.

Piatek ai tempi in cui vestiva la maglia del Genoa

Milan, Piatek può tornare al Genoa a gennaio

Lo rivela il Corriere dello Sport, che spiega come le due società stiano pensando a riportare il pistolero in Liguria con la formula del prestito per ricalcare le orme di Suso, esploso nel nostro campionato proprio con la maglia rossoblu.

Piatek sa che nell'anno degli Europei non può permettersi di non giocare con continuità e a Genova ricomporrebbe la coppia con Kouame che tanto impressionò l'anno scorso. Dal lato del Milan c'è sempre l'ipotesi di un colpo in attacco col sogno Ibrahimovic vivo più che mai. Per questo il numero 9 potrebbe lasciare Milano e ritrovarsi a Marassi.