Il centrocampista dei Gunners ha chiesto di non giocare contro il Leicester dopo lo screzio coi tifosi: l'addio a gennaio è probabile coi nerazzurri alla finestra.

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 16:44 | aggiornato 09/11/2019 16:49

La rottura fra Arsenal e Granit Xhaka sembra ormai insanabile: dopo gli screzi avuti con la propria tifoseria e l'episodio degli insulti fatti al momento del cambio nella partita contro il Crystal Palace, il centrocampista pare sempre più vicino all'addio durante il calciomercato di gennaio e l'Inter spera.

Il giocatore svizzero ha infatti chiesto personalmente al suo allenatore Unai Emery di non essere convocato per la partita dei Gunners contro il Leicester, come confermato dallo stesso tecnico dei londinesi in conferenza stampa.

Si è allenato ma mi ha chiesto di non venire con noi, non è mentalmente pronto per tornare a giocare dopo quello che è successo. Abbiamo bisogno di un giocatore del suo livello ma non so se giocherà di nuovo con noi.

Dichiarazioni forti che aprono scenari molto chiari sul calciomercato: con gli Europei 2020 alle porte (a cui la sua Nazionale deve però ancora qualificarsi), Xhaka vuole giocare e l'Inter sarebbe la destinazione ideale.

La discussa sostituzione di Xhaka contro il Crystal Palace

Conte ha chiarito più volte di volere dei rinforzi nella sessione di gennaio e lo svizzero sarebbe il profilo perfetto: ancora giovane ma di esperienza, forte e determinato a provare una nuova esperienza. Marotta ha già promesso degli acquisti in inverno e Xhaka sembra una pista destinata a diventare sempre più calda.