Tutti sanno che il grande amore sportivo di Silvio Berlusconi è stato il Milan e sin da quando l'ex presidente del Consiglio non è più parte della proprietà del club rossonero, i risultati della squadra sono stati chiaramente deficitari.

Proprio Berlusconi è stato ascoltato ai microfoni di Milano Finanza e all'ormai classica domanda su un possibile ritorno alla guida del Milan, ha risposto in maniera chiara ribadendo anche le sue ambizioni ora che è proprietario del Monza.

Per me il Milan è stato un grande amore ma non si deve mai tornare in dietro, riaccenderlo sarebbe come riaccendere una sigaretta facendo invelenire il tabacco. Adesso mi preoccupo solo del Monza: stiamo andando bene e ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni, sogniamo di portarlo fino alla Serie A. Sarebbe fantastico.