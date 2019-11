Lewandowski è il primo in Bundesliga a segnare per 11 partite di fila

Con la rete che ha portato in vantaggio i campioni di Germania nel big match di campionato contro il Borussia Dortmund, il polacco è diventato il primo giocatore della storia della Bundesliga a segnare per undici partite di fila. Questo ruolino di marcia è ancora più incredibile se si pensa che ha segnato anche in tutte le partite di Champions League.

Il polacco trova il gol del vantaggio in Bayern Monaco-Borussia Dortmund: ha trovato la rete in tutte le partite di campionato.

