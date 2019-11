Le indiscrezioni dalla Spagna parlano di un rapporto già logoro fra i due fenomeni blaugrana: "Non si rivolgono la parola neanche in allenamento".

di Redazione Fox Sports - 09/11/2019 10:11 | aggiornato 09/11/2019 10:15

L'acquisto di Antoine Griezmann doveva essere quello che faceva "saltare il banco" in casa del Barcellona: arrivato al termine di una estenuante telenovela di calciomercato, il colpo del Piccolo Diavolo aveva consentito ai blaugrana di creare nuovamente un attacco stellare con il francese, Suarez e Leo Messi.

L'inizio di stagione dell'ex Atletico Madrid però non è stato esaltante e insieme alle prestazioni tutt'altro che convincenti della squadra allenata da Valverde iniziano ad arrivare anche delle voci sul suo rapporto con la Pulce che è (come ovvio) l'uomo simbolo della squadra catalanta.

Le indiscrezioni sui malumori fra i due si rincorrono ormai da tempo ma a solamente 3 mesi dalla partenza dell'annata, sembra essere già calato il gelo fra Griezmann e Messi che non rivolgerebbero nemmeno la parola.

Lo rivela un servizio del Chiringuito TV, che spiega come i rapporti fra il numero 10 e il giocatore francese siano già ai minimi termini: i due non si parlano e si ignorano anche durante gli allenamenti (durante i quali non si sono quasi mai avvicinati).

❌ ¡MESSI Y GRIEZMANN NO SE HABLAN!



💥 El detonante fue el DOCUMENTAL del francés.



👉 Información de @10JoseAlvarez. #JUGONES pic.twitter.com/hkpkyBO9VP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2019

Questo si riflette in campo dove l'intesa fra due giocatori di livello così alto fatica a crescere, come spiegato bene da Piqué in una recente intervista ("Non sono grandi amici come Messi e Suarez"), ma ora il problema ambientale fra la Pulce e Griezmann rischia di ripercuotersi anche sulle prestazioni della squadra a pochi mesi dalla monumentale spesa fatta per portare il Piccolo Diavolo a Barcellona.