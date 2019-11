Barcellona, Bartomeu annuncia altri 2-3 anni con Messi

Ha parlato un po' di tutto, il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, in un'intervista rilasciata all'agenzia AP. Il numero uno del club catalano ha spaziato su vari argomenti, rinnovando la fiducia a Valverde, parlando di calciomercato e, soprattutto, palesando la sua idea riguardo il futuro di Leo Messi.

Che sarà sì legato a vita al Barcellona (almeno dal punto di vista di Bartomeu), ma con una specie di scadenza (oggi l'argentino ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2021):

Nelle prossime due o tre stagioni il nostro leader continuerà ad essere Leo Messi, poi cominceremo a pensare al dopo, con altri giocatori giovani in arrivo e altri che provengono dalla Masia. Da parte di tutti c'è la volontà di allungare questo contratto all'infinito. Faccio sempre il confronto con Pelé che ha giocato in una sola squadra in Brasile e non ho dubbi che una volta che terminerà la sua carriera, Messi rimarrà legato a questa squadra per il resto della sua vita.