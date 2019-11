Terrificante infortunio per André Gomes: Son scoppia in lacrime

Terrificante infortunio per André Gomes: Son scoppia in lacrime

Mi dispiace davvero per questa situazione, ma devo lavorare sul campo perché la squadra ha bisogno della mia energia positiva. Voglio ripagare sul campo le persone che mi sono state vicine e voglio rispettare anche lo stesso André Gomes, è così che dimostro il rispetto, lavorando più duramente che in passato

Gli ho inviato un messaggio prima di prendere l'aereo per dirgli che ero davvero dispiaciuto e mi ha risposto. Mi sento ancora scosso, nel calcio possono accadere episodi del genere ma quando ti succede a te è tutto diverso. Sono triste per essere stato coinvolto, sono stati giorni difficili anche per me

