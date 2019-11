Lo spagnolo si è confessato a due giorni da Juventus-Milan.

di Redazione Fox Sports - 08/11/2019 17:48 | aggiornato 08/11/2019 17:53

Ha deciso la sfida contro la SPAL e poi ha saltato la partita con la Lazio causa infortunio. Ma ora Suso è pronto per trascinare nuovamente il Milan alla vittoria, seppur in una gara proibitiva come quella contro la Juventus in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. A due giorni dal match contro i bianconeri, lo spagnolo ha rilasciato un'intervista a Sportweek:

I tifosi hanno il diritto di fischiare, perché né io, né la squadra stiamo facendo bene. Ma io non devo dimostrare niente. La gente sa quel che posso fare. Se mi critica, è perché si aspetta che faccia ancora di più e sa che posso farlo. Se un calciatore non viene criticato è perché da lui non si pretende niente

L'ex Genoa ha aggiunto: