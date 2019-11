Hanno giocato insieme al Manchester United e vinto qualsiasi cosa si potesse vincere. Ma Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo non sono stati solamente compagni di squadra ma anche grandi amici. Accadeva spesso quindi che il difensore inglese andasse a casa del portoghese a trascorrere il tempo libero. E proprio di uno quei momenti ha parlato l'ex capitano dei Red Devils in un'intervista rilasciata a Goal:

Poi ha elogiato Ronaldo tirando in ballo LeBron James:

Su Cristiano Ronaldo potrei parlare per ore, stesso discorso vale per Lebron James. Ronaldo ha 34 anni (35 il prossimo 5 febbraio, ndr) ed è ancora uno dei migliori al mondo dopo essere stato sempre uno dei primi due per oltre un decennio. Anche LeBron è stato ai vertici dell'NBA per 17 stagioni. Una cosa mai vista. Ronaldo e LeBron hanno trovato subito la strada giusta. Entrambi hanno investito in una squadra per far sì che il fisico e la mente potessero rendere sempre al massimo