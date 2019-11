Dietrofront del Napoli: la squadra torna in ritiro in vista del Genoa

Dietrofront del Napoli: la squadra torna in ritiro in vista del Genoa

Oggi la squadra tornerà in ritiro per preparare la sfida di campionato contro il Genoa in programma domani sera al San Paolo, ma intanto spunta un retroscena raccontato da Il Corriere dello Sport che ha come protagonisti Allan ed Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK