Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, dal momento che la piattaforma di streaming ha l'esclusiva dell'anticipo del sabato sera. Chi ha attivato l'abbonamento Sky-DAZN potrà vedere Napoli-Genoa in TV sul canale 209 del satellite.

Motta non avrà a disposizione Kouamé, impegnato in Coppa d'Africa under 23. Giocherà Pinamonti con Lerager dietro di lui, mentre Pandev e Agudelo giocheranno sulle fasce.

Napoli-Genoa è l’anticipo serale della 12ª giornata di Serie A in programma sabato 9 novembre alle 20.45 al San Paolo. I partenopei sono reduci dalla sconfitta contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Una sconfitta pure il grifone, che ha perso 3-1 in casa contro l'Udinese.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK