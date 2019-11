Bianconeri che ospitano il Milan nel posticipo di domenica sera.

di Redazione Fox Sports - 08/11/2019 19:46 | aggiornato 08/11/2019 19:51

Juventus-Milan è la gara in programma domenica 10 novembre alle 20.45. Il posticipo della 12ª giornata di Serie A vede i bianconeri reduci dalla vittoria per 1-0 nel derby di Torino contro i granata. Una sconfitta, invece, per il Milan che ha perso 2-1 contro la Lazio domenica scorsa.

Juventus-Milan: probabili formazioni

Da monitorare De Ligt e Ronaldo, ma entrambi dovrebbero farcela. Alex Sandro prende posto sulla sinistra e davanti ballottaggio Higuain-Dybala per una maglia, col secondo favorito.

Out Castillejo e Musacchio, dovrebbe giocare Suso nei tre davanti in attacco, con Piatek e Calhanoglu a completare il reparto.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Juventus-Milan sarà trasmessa in TV da Sky sui canali Sky Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se siete clienti Sky, oppure a Now TV, attraverso l'acquisto di un ticket.