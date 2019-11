I convocati di Mancini per Bosnia e Armenia: ci sono tre esordienti

Pubblicato l'elenco dei giocatori che scenderanno in campo nelle ultime due partite del girone: per la prima volta in azzurro Castrovilli, Orsolini e Cistana.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 08/11/2019 16:55 | aggiornato 08/11/2019 16:59

Share Condividi Twitta

Durante la conferenza stampa tenuta subito dopo la vittoria contro la Grecia allo stadio Olimpico di Roma che ha dato alla Nazionale italiana la qualificazione a Euro 2020 con ben 3 turni di anticipo, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva messo in chiaro una cosa: gli ultimi due incontri con Bosnia e Armenia serviranno per fare degli esperimenti. Gran parte del gruppo che parteciperà alla competizione itinerante dal prossimo giugno è già decisa, ma l'allenatore userà questi mesi per provare nomi nuovi, molti dei quali saranno alla loro prima esperienza con la maglia azzurra. Oggi è stata diramata la lista dei giocatori convocati per le due partite (in programma rispettivamente venerdì 15 e lunedì 18 novembre) e nell'elenco spiccano i nomi ben 3 esordienti che si sono messi in luce durante questo primo scorcio di stagione nel campionato italiano. Prima convocazione in Nazionale per Cistana Italia, i convocati di Mancini per le partite con Bosnia e Armenia Nell'elenco dei convocati del ct Mancini ci sono infatti Gaetano Castrovilli, Riccardo Orsolini e Andrea Cistana che, se schierati, troveranno il loro primo gettone con la Nazionale. Tornano anche Mandragora, Berardi ed Emerson Palmieri che era mancato nelle ultime sfide per l'infortunio muscolare subito proprio con l'Italia. Niente chiamata per Mario Balotelli dopo l'ipotesi di convocazione circolata negli ultimi giorni né per Moise Kean, ormai fuori dal giro sin dal suo passaggio all'Everton. La lista completa: Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Torino) Difensori: Andrea Cistana (Brescia)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Cristiano Biraghi (Inter)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Francesco Acerbi (Lazio)

Alessio Romagnoli (Milan)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Alessandro Florenzi (Roma)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Gianluca Mancini (Roma)

Armando Izzo (Torino) Centrocampisti: Jorginho (Chelsea)

Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Nicolò Barella (Inter)

Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Nicolò Zaniolo (Roma)

Rolando Mandragora (Udinese) Attaccanti: Riccardo Orsolini (Bologna)

Federico Chiesa (Fiorentina)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Ciro Immobile (Lazio)

Lorenzo Insigne (Napoli)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua)

Andrea Belotti (Torino)