Nerazzurri impegnati a San Siro nell'anticipo del sabato pomeriggio.

di Redazione Fox Sports - 08/11/2019 19:20 | aggiornato 08/11/2019 19:25

Inter-Verona è la gara che vede i nerazzurri impegnati in casa contro gli scaligeri nel match valido per la 12ª giornata di Serie A in programma sabato 9 novembre alle 18.

Inter-Verona: probabili formazioni

Nei nerazzurri Conte deve gestire le assenze. Centrocampo obbligato con Vecino, Brozovic e Barella vista la ricaduta di Sensi. Sulla sinistra ballottaggio Biraghi-Asamoah col primo leggermente favorito.

Gli scaligeri recuperano Gunter ma perdono Kumbulla in difesa. A centrocampo assente Veloso, rimpiazzato da Pessina.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Inter-Verona: dove vederla in TV e streaming

Inter-Verona verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Calcio 251. Per vedere Inter-Verona in streaming basta collegarsi a Sky Go, se siete abbonati Sky, oppure a Now TV, la web TV di Sky accessibile tramite ticket.