Un'altra pessima notizia per Antonio Conte. Ieri l'infortunio di Matteo Politano, che resterà out per circa un mese a causa di una distorsione alla caviglia rimediata contro il Borussia Dortmund. Oggi, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Hellas Verona, l'infortunio di Stefano Sensi che aveva appena smaltito un risentimento del muscolo psoas.

Come riportato da Sport Mediaset, il centrocampista ex Sassuolo ha accusato un nuovo problema fisico e non sarà quindi disponibile per il match contro gli scaligeri. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali e si conosceranno quindi i dettagli dell'infortunio e i tempi di recupero.

Visto che anche Gagliardini è infortunato, con ogni probabilità Conte si affiderà all'uruguaiano Vecino, a segno martedì contro il Borussia Dortmund. Da scartare l'ipotesi che porta a Borja Valero, giocare praticamente mai preso in considerazione dall'ex ct.