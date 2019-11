Al rientro dalla sosta per le nazionali, la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata in un altro match difficilissimo: il 23 novembre l'avversario di turno sarà infatti il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti.

Abbiamo una squadra giovane che è in crescita. Con la Lazio abbiamo perso ma c'è stata un'occasione per crescere. Pensiamo al presente ma speriamo di avere opportunità anche in Europa nel prossimo futuro. Giocheremo contro la Juventus che è la migliore squadra italiana. Sulla storia del club abbiamo imparato molto, la nostra proprietà vuole crearne un'altra di storia. Con i bianconeri faremo una grande partita, queste sono le sfide che aiutano a tornare ad essere una grande società

A due giorni da Juventus-Milan, partita valida per la 12esima giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium, ha parlato l'amministratore delegato dei rossonero Ivan Gazidis, intervenuto nel corso della presentazione del libro "Sempre Milan":

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK