I biancocelesti passano subito con Immobile ma Forrest pareggia. Assalto dei capitolini ma una follia di Berisha regala a Ntcham il gol della vittoria nel recupero.

08/11/2019 07:50 | aggiornato 08/11/2019 07:55

Lazio-Celtic è stata la gara che si è giocata all'Olimpico e valida per la 4ª giornata di Europa League. I biancocelesti avevano affrontato la formazione scozzese prima di oggi nel turno scorso, perdendo 2-1 in Scozia. Oggi la Lazio è scesa in campo per giocarsi gran parte della qualificazione, visto che solo un punto in classifica separava la formazione di Inzaghi dal Celtic.

Il gol biancoceleste arriva subito col solito Immobile, che ribadisce in porta un cross spizzato da un compagno ma Forrest pareggia sfruttando un errore di Acerbi. La Lazio spinge ma nel recupero Berisha sbaglia un passaggio clamoroso e Ntcham segna la rete del 2-1 che qualifica il Celtic e elimina virtualmente la Lazio.

Nel prossimo turno la Lazio giocherà in casa contro il Cluj, giovedì 28 novembre alle 21. Il Celtic ospiterà il Rennes allo stesso orario.