Nell'azione, infatti, il pallone era uscito in precedenza senza che l'arbitro Manzano e il suo assistente se ne accorgessero. Il fischietto spagnolo avrebbe dovuto quindi annullare il gol e far riprendere il gioco con una rimessa laterale. L'assenza del VAR, che in Europa League sarà utilizzata solo a partire dalla fase a eliminazione diretta, si è fatta sentire ancora una volta.

Una sconfitta immeritata condita da nuove polemiche. Di una cosa è certa, la Roma nel doppio confronto di Europa League col Borussia Moenchengladbach non è stata fortunata, tutt'altro. All'andata una svista incredibile dell'arbitro scozzese Collum, che assegnò ai tedeschi il rigore inesistente dell'1-1, costò due punti ai giallorossi. Al ritorno in Germania è andata anche peggio.

Nell'azione dell'autogol di Fazio, valso l'1-0 per i tedeschi, il pallone era uscito dal campo in precedenza.

