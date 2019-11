Dietrofront del Napoli: la squadra torna in ritiro in vista del Genoa

Nel prossimo turno la Roma affronterà l'Istanbul Basaksehir in Turchia giovedì 28 novembre alle 18.55. Il Gladbach giocherà invece in casa del Wolfsberg allo stesso orario.

I capolisti in Bundesliga passano nel primo tempo grazie a un'autorete di Fazio ma è lo stesso difensore a pareggiare nella ripresa. Sembra ormai dover finire in pareggio ma Thuram al 95esimo di testa trova il 2-1 beffa per i giallorossi.

Borussia M'Gladbach-Roma è stata la gara valida per la 4ª giornata di Europa League andata in scena al Borussia Park questa sera. La gara ha segnato l'inizio delle gare di ritorno della competizione. La Roma, infatti, ha già affrontato i tedeschi nello scorso turno, pareggiando 1-1 all'Olimpico dopo il gol con polemiche del Gladbach su rigore.

