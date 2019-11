La brasiliana si aggiunge alla batteria di grandi personaggi che testimonial del brand.

di Marco Ercole - 08/11/2019 00:21 | aggiornato 09/11/2019 00:27

Amanda Nunes è la nuova ambasciatrice di PokerStars. La lottatrice brasiliana, campionessa dei pesi gallo e dei pesi piuma in UFC, si aggiunge alla batteria di grandi personaggi presenti come ambasciatori di PokerStars, brand di poker più grande al mondo. Da Daniel Cormier a Johnny Walker, passando per lo storico annunciatore Bruce Buffer.

Tra le migliori lottatrici di tutti i tempi, Nunes ha ottenuto 18 vittorie in carriera, perdendo solo 4 match. Storica la sua vittoria a UFC 207 contro Ronda Rousey, arrivata quasi 3 anni fa.

La prima campionessa brasiliana di sempre ha deciso di unirsi con un brand vincente tanto quanto lei. Insieme a Nunes, si colorano di PokerStars anche Jorge Masvidal e Tatiana Suarez. Tutto giusto in tempo per l’ultima sfida lanciata da PokerStars, in collaborazione con la UFC.