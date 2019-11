All'indomani delle parole pronunciate da Don Garber, Commissioner della MLS, su un imminente arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, arriva il chiarimento di Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS, che su Twitter ha scritto:

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B