L'esterno francese è stato vicinissimo al Napoli prima di firmare per il Milan.

di Redazione Fox Sports - 08/11/2019 17:12 | aggiornato 08/11/2019 17:17

Arrivato in estate al Milan dal Real Madrid per 20 milioni, oggi Theo Hernandez è per distacco l'acquisto più azzeccato della campagna acquisti rossonera. E pensare che sarebbe potuto finire in un'altra squadra italiana, come rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli.

Già, perché il terzino francese classe 1997 è stato vicinissimo al Napoli di Ancelotti. Era stato trovato sia l'accordo tra club sia quello con l'entourage del giocatore, ma sul più bello l'ex Alaves si è tirato indietro poiché non convinto dal trasferimento nella città campana.

E così alla fine Hernandez ha preferito indossare la maglia del Milan, spinto anche da una leggenda come Paolo Maldini che si è mosso in prima persona per convincerlo, andandolo a trovare a Ibiza nel bel mezzo delle vacanze.