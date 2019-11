I tre sul ring nel main event dello show contro Tommaso Ciampa, Matt Riddle e Keith Lee.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 07/11/2019 07:41 | aggiornato 07/11/2019 09:46

Dopo quanto accaduto nella settimana di wrestling WWE post Crown Jewel 2019, dare uno sguardo più attento a NXT è diventato più che doveroso. Il brand nero e oro si è infatti reso protagonista di due invasioni, prima a Raw e poi a SmackDown, dando così il là alla sfida lanciata successivamente da Triple H ai due main roster in vista del prossimo PPV, Survivor Series.

Lecito dunque aspettarsi una risposta in quella che è la prima puntata di NXT dopo l'invasione, quella appunto del 6 novembre 2019, come sempre in onda dalla Full Sail University di Winter Park, in Florida.

Oltre all'atteso e probabile arrivo di una delegazione da parte dei due roster principali, altri temi da seguire sono ovviamente quelli legati alla personale battaglia di Tommaso Ciampa, più che mai desideroso di riprendersi il titolo NXT attualmente ben saldo sulla vita di Adam Cole, leader della The Undisputed Era. E poi ci sono sempre da selezionare due partecipanti, le ultime, dei due team femminili che si affronteranno per la prima volta nei WarGames.

WWE NXT 6 novembre 2019

Questo e molto altro ve lo racconteremo qui su FOXSports, nel report della puntata di NXT del 6 novembre 2019, con highlights e WWE News dello show nero e oro del mondo del wrestling di proprietà di Vince McMahon.

The O.C. faccia a faccia con Tommaso Ciampa, Matt Riddle e Keith Lee

Dopo aver teso un'imboscata a The Undisputed ERA, AJ Styles, Karl Anderson e Luke Gallows si trovano faccia a faccia con tre tra le migliori Superstar di NXT. E fissano una sfida già per questa puntata.

Pete Dunne vs Damian Prest

The BruiserWeight cerca vendetta contro The Archer of Infamy, ma dando sempre uno sguardo fuori a Killian Dain.

Santana Garrett vs Taynara Conti

Con due posti liberi rimasti nel primo match femminile ai WarGames, Santana Garrett e Taynara Conti cercano di stupire i capitani delle squadre, Rhea Ripley e Shayna Baszler.

Dakota Kay vs Shayna Baszler

Dakota Kai si mette alla prova per dimostrare di essere abbastanza forte da entrare nei WarGames contro la campionessa di NXT Shayna Baszler.

Rhea Ripley seleziona l'ultima componente del suo team

The Nightmare sceglie Mia Yim per l'ultimo posto nella sua squadra di WarGames, con grande delusione di Dakota Kai.

Tony Nese vs Angelo Garza

The Premier Athlete e Angel Garza si affrontano per ottenere una title shot per contro l'NXT Cruiserweight Champion, Lio Rush.

Dominik Dijakovic vs Isaiah "Swerve" Scott

Isaiah "Swerve" Scott affronta un compito arduo: affrontare il feroce Dominik Dijakovic.

Tommaso Ciampa, Keith Lee e Matt Riddle vs AJ Styles e The O.C

Tre delle top Superstars di NXT provano a difendere il loro brand contro AJ Styles, Karl Anderson e Luke Gallows nel main event della puntata.