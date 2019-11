Nuova impresa del diciottenne altoatesino, che si qualifica con una partita di anticipo

di Diego Sampaolo - 07/11/2019 05:26 | aggiornato 07/11/2019 09:31

Jannik Sinner si è guadagnato il posto in semifinale alle Next Gen ATP Finals di Milano grazie alla facile vittoria sul ventunenne svedese di origini etiopi Mikael Ymer con il punteggio di 4-0 4-2 4-1 dopo appena 56 minuti di gioco.

La terza partita con il francese Ugo Humbert servirà per garantirsi il primo posto nel Gruppo B. L’altoatesino è in testa al girone davanti a Ymer e Tiafoe, che seguono a pari merito con una vittoria e una sconfitta e si giocheranno la qualificazione.

Ho avuto un’ottima partenza e ho servito bene. I giovani tennisti italiani stanno migliorando e spero di essere una fonte di ispirazione per loro. Credo che oggi Ymer non si sentisse bene in campo e ho cercato di spingere sempre per metterlo in difficoltà e stringere i tempi.

Frances Tiafoe ha vinto il suo primo match di questa edizione delle Next Gen ATP Finals nonostante il mal di schiena battendo il francese Ugo Humbert con il punteggio di 4-2 4-3 (7-5) 3-4 (4-7) 4-1 dopo 1 ora e 42 minuti.

Mi piace molto giocare a Milano. I fans di questa città sono fantastici. Mi sento amato soprattutto dai bambini

L’australiano Alex De Minaur (testa di serie numero 1) ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 4-1 4-3 (7-4) 1-4 4-0, conquistando la seconda vittoria in questa edizione delle Next Gen ATP Finals di Milano.

In questo tipo di partite tutto può cambiare velocemente. Miomir ha giocato bene nei momenti più importanti. Ho dovuto riprendermi dopo aver perso il terzo set. Bisogna sapersi adattare alle nuove regole.

De Minaur giocherà il terzo match contro Casper Ruud, che ha prevalso sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina al termine del primo match di questa settimana terminato in cinque set per 3-4 (2-7) 4-3 (7-2) 4-2 3-4 (2-7) 4-1, al termine di un incontro molto spettacolare e combattuto. Davidovich Fokina si è infortunato al ginocchio all’inizio del terzo set ma si è ripreso successivamente vincendo il tie-break del quarto set. Ruud ha vinto il quinto set per 4-1 con un break nel primo game.