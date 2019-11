I partenopei si riuniranno venerdì alla vigilia dell'anticipo contro i rossoblu dopo i tumulti di questa settimana.

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 18:43 | aggiornato 07/11/2019 18:51

Nuovo capitolo della situazione sempre più intricata in casa del Napoli: stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, la squadra partenopea domani tornerà in ritiro in vista dell'anticipo della 12esima giornata di Serie A contro il Genoa.

La notizia normalmente non sarebbe sorprendente, se la partita contro i liguri non fosse in programma la sera. Solitamente col calcio d'inizio alle 20:45, il ritiro non è una consuetudine ma a quanto pare la decisione è stata presa per ricompattare il gruppo e permettere al Napoli di uscire dal momento difficile alimentato anche dalle contestazioni dei suoi tifosi durante l'allenamento a porte aperte di questo pomeriggio.

La scelta inoltre dovrebbe essere stata presa proprio da Ancelotti, che nel comunicato rilasciato dal club nel pomeriggio di ieri era stato indicato come il responsabile principale sulle decisioni riguardanti il ritiro. Impossibile però saperne di più visto che la società ha ordinato il silenzio stampa fino a data da destinarsi.