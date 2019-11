Il gallese ha debuttato in Champions con i bianconeri e ha trovato subito la via del gol: "Ma non volevo toglierlo a Ronaldo, credevo non entrasse".

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 11:29 | aggiornato 07/11/2019 11:36

Il primo gol in Champions League al debutto europeo con la maglia della Juventus. Per Aaron Ramsey è stata una serata da ricordare. In Russia, contro la Lokomotiv Mosca, il galles ha sbloccato la partita dopo appena tre minuti con una rete da rapace d'area.

Ronaldo's reaction to Aaron Ramsey stealing his goal 😬 pic.twitter.com/wQiks0KScc — B/R Football (@brfootball) November 7, 2019

Dopo una punizione calciata da Cristiano Ronaldo, l'ex Arsenal si è avventato sul pallone scivolato tra le gambe del portiere Guilherme e lo ha spinto in rete appena prima che superasse la linea bianca. La reazione del portoghese, una volta accortosi che il compagno gli aveva di fatto soffiato la marcatura, è stata tutta un programma. Ma d'altronde CR7 è così, nessuna sorpresa.

Pensavo che la palla - ha dichiarato Ramsey, primo britannico a segno in Champions nella storia della Juventus - non sarebbe entrata e che il portiere fosse più vicino, per questo ho tirato. Non era mia intenzione rubare il gol a Cristiano. Poi gli ho chiesto scusa. Sono andato sul pallone per istinto

Ramsey non segnava in Champions dalla stagione 2014/15, ritorno degli ottavi tra Monaco e Arsenal. In quell'occasione firmò il 2-0 che però si rivelò inutile visto la sconfitta per 3-1 rimediata all'andata all'Emirates.