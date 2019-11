Allan, uno dei senatori che insieme a Insigne ha guidato la "rivolta", ha poi lasciato il San Paolo ed è tornato a casa propria. Una decisione, quella di disertare il ritiro, che la squadra aveva preso già prima della partita, confidando nel fatto che la posizione di De Laurentiis si sarebbe ammorbidita in caso di risultato positivo. Ma così evidentemente non è stato.

Continuano a emergere retroscena sull'infuocato post-partita di Napoli-Salisburgo, con i giocatori azzurri che hanno disobbedito ad Aurelio De Laurentiis decidendo di non far ritorno a Castel Volturno per proseguire il ritiro. L'ultimo lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo cui si sarebbe sfiorato lo scontro fisico tra Allan e il figlio del presidente Aurelio De Laurentiis, Edoardo.

