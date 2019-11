Inter, Conte: "A Dortmund per attaccare, non per difenderci"

Tra l'altro mi è sembrato inopportuno chiamare in causa Sensi e Barella dicendo che sono inesperti. Ma cosa pretendeva, che arrivassero da Sassuolo e Cagliari e avessero vinto 10 campionati e 2 coppe? Ci vuole tempo e calma per costruire una squadra vincente

Conte è stato presuntuoso, la sua uscita è stata assolutamente fuori luogo. Veramente non ho capito le sue parole, tra l'altro dopo una partita in cui vinceva 2-0 e ha perso 3-2 magari qualche errore oltre alla società l'avrà fatto anche lui

