"Ha talento ma spesso si butta". Queste erano state le parole pronunciate da Pep Guardiola sull'attaccante del Liverpool Sadio Mané. Dopo la risposta di Jurgen Klopp, è arrivata anche la replica dello stesso senegalese che ha parlato in vista del big match di Premier League che vedrà opposti proprio i Reds al Manchetser City.

Se ci sarà un rigore, continuerò a buttarmi. Se cadere porta un rigore a mio favore, farò in modo succeda. Perché no? Klopp ha detto una cosa giusta, io non mi tuffo. Contro l’Aston Villa ci sono stati contatti in area. L’arbitro mi ha dato un cartellino quando ha pensato che il rigore non ci fosse… Se il rigore c’è, me lo danno, se non c’è, non me lo danno. Non ho nessun problema, questo è il calcio. Non cambierò mai il mio modo di giocare