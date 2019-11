Il momento del Milan continua a essere difficile ma Ismael Bennacer lancia la sfida alla Juventus in vista della prossima sfida, che chiuderà la dodicesima giornata del campionato, l'ultima prima di una nuova pausa per le Nazionali.

Il centrocampista della Nazionale algerina è una delle novità del nuovo corso rossonero e grazie alla fiducia che Pioli gli sta dando, sta trovando più spazio rispetto all'inizio di stagione con Giampaolo in panchina.

Il prossimo impegno del Milan dopo la cocente sconfitta casalinga contro la Lazio sarà in casa dei campioni d'Italia della Juventus, freschi di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e Bennacer è pronto ad affrontare i bianconeri convinto che la squadra di Pioli possa trovare un risultato positivo all'Allianz Stadium.

Parlando in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Bennacer ha commentato il momento del Milan e le prospettive future personali e della sua squadra a partire dal posticipo che la vedrà impegnata a Torino.

Voglio essere un leader del Milan ma prima devo crescere ancora, le pressioni ovviamente qui sono diverse rispetto a Empoli ma la so reggere. La partita contro la Juventus? Possiamo vincere, non siamo il Lecce: se loro hanno pareggiato noi possiamo anche trovare i 3 punti ma dovremo avere il giusto spirito. Pioli è più aggressivo di Giampaolo, mi spiga spesso cosa vuole da me. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non voglio dire di più ma speriamo ancora nella Champions e nell'Europa League.