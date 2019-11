Le parole dell'attaccante brasiliano dopo Lokomotiv Mosca-Juventus.

di Redazione Fox Sports - 07/11/2019 11:21 | aggiornato 07/11/2019 15:26

Man of the match di Lokomotiv Mosca-Juventus con un meraviglioso gol che ha fissato il risultato sul 2-1 per i bianconeri ed è valso il pass per gli ottavi con due turni di anticipo, Douglas Costa ha parlato così a Sky Sport al termine della partita:

Sicuramente uno dei gol più importanti che ho realizzato con la Juventus, sono contento di poter aiutare la squadra. Se mi piace la posizione di trequartista? Ci ho giocato in questo ruolo anche allo Shakhtar 5-6 anni fa, ora mi devono nuovamente riabituare. In questa gara abbiamo sempre giocato da squadra

Così invece il capitano Leonardo Bonucci: