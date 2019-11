Purtroppo dovrò stare fermo per un po': grazie a tutti per i messaggi, ci vediamo presto!

Contro gli scaligeri quindi Conte avrà ancor di più gli uomini contati in attacco, avendo a disposizione i soli Lukaku, Lautaro Martinez ed Esposito. E in infermeria ci sono anche Gagliardini, Asamoah e D’Ambrosio.

Politano salterà sicuramente la prossima partita di campionato contro l'Hellas Verona e sfrutterà la pausa per le Nazionali per recuperare il prima possibile. In ogni caso i tempi di recupero si aggirano sui 30 giorni.

Brutte notizie per Antonio Conte e la sua Inter. Il tecnico nerazzurro, già senza l'infortunato Alexis Sanchez (tornerà nel 2020), dovrà infatti fare a meno per almeno un mese di Matteo Politano. L'ex Sassuolo si è fatto male nella partita di Champions League persa 3-2 contro il Borussia Dortmund e oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali.

