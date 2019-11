Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Lazio-Celtic e ha commentato la prestazione dei suoi, comprensibilmente insoddisfatto per il 2-1 arrivato in maniera decisamente immeritata.

Ora servirà davvero una grande impresa alla Lazio per passare il turno di Europa League, qualificazione per cui potrebbero anche non bastare due vittorie nelle ultime due partite. Simone Inzaghi lo sa bene e nelle interviste dopo la partita ha espresso tutta la sua amarezza per la sconfitta arrivata ancora una volta subendo una rimonta.

