Europa League, ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Celtic

Nell'ormai classico 3-5-2 della Lazio ci saranno Luiz Felipe e Vavro in difesa con Acerbi al posto di Bastos e Radu, mentre a centrocampo con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic ci sarà Parolo. Jony agirà sulla fascia sinistra con Lazzari sulla fascia opposta mentre a formare il tandem d'attacco ci sarà l'insostituibile Immobile con Caicedo. Panchina per i due giocatori decisivi della partita contro il Milan, Luis Alberto e Correa. Gli scozzesi rispondono col 4-2-3-1 e Edouard unica punta davanti al tridente composto da Forrest, Rogic e Elyounoussi.

Per trovare 3 punti che sarebbero fondamentali per la classifica del girone, l'allenatore biancoceleste farà qualche cambio nella formazione titolare rispetto a quella che domenica sera ha superato il Milan per 2-1.

La vittoria nell'ultima giornata del campionato di Serie A ha rilanciato le ambizioni di Champions per la Lazio di Simone Inzaghi, che ora però deve concentrarsi sull'Europa League dopo la sconfitta di due settimane fa in casa del Celtic ospitando la squadra scozzese allo Stadio Olimpico.

Con Immobile in attacco ci sarà Caicedo, sulla fascia sinistra Inzaghi sceglie Jony al posto di Lulic con Parolo in mediana.

